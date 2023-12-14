В Новосибирске открыли новый спортивный магазин вместо Decathlon

Магазин открылся по адресу: улица Фабричная, 59.

В Новосибирске открылся новый магазин «Деспорт» на улице Фабричная, 59. Он заменил спортивный гипермаркет Decathlon, который покинул российский рынок в связи со специальной военной операции. Об этом сообщила компания «Деспорт».

В планах сети открыть еще 29 магазинов. 21 магазин уже работает в различных регионах. Остальные точки продаж запустят в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мясо курицы с начала года подорожало на 43,7%.