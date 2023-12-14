В Новосибирске отменили концерты Шамана в декабре

В Новосибирске и Томске отменили концерты российского певца Шамана.

В своём Telegram-канале певец Шаман сообщил о том, что в Новосибирске и Томске внезапно отменили его декабрьские концерты.

Позже стало известно, что из-за технических проблем певец вынужден отменить выступления в Новосибирске и Томске. Он также отметил, что в ближайшее время появятся даты о его следующих концертах во время тура.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты.