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общество

В Новосибирске отменили концерты Шамана в декабре

Фото: freepik

В Новосибирске и Томске отменили концерты российского певца Шамана.

В своём Telegram-канале певец Шаман сообщил о том, что в Новосибирске и Томске внезапно отменили его декабрьские концерты.

Позже стало известно, что из-за технических проблем певец вынужден отменить выступления в Новосибирске и Томске. Он также отметил, что в ближайшее время появятся даты о его следующих концертах во время тура.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на два декабрьских концерта SHAMAN раскупили все билеты.

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Валерия Митрохина
Журналист

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