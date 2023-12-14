В Новосибирске парикмахера со взрывчаткой зафиксировали видеокамеры

Парикмахер со взрывчаткой попал на камеры видеонаблюдения.

В Новосибирске 5 декабря мужчина принёс взрывное устройство к военному комиссариату Октябрьского района и Центрального округа.

Для того чтобы установить личность подозреваемого правоохранительным органам потребовалось несколько дней. Были изучены все камеры видеонаблюдения около ближайших зданий — на них зафиксировалась личность мужчины, сообщает Infopro54.

По кадрам видно, как мужчина в чёрном пуховике, спрятав лицо под маской и капюшоном, оставляет взрывчатку на подоконнике военкомата.

Сейчас суд арестовал подозреваемого и отправил в СИЗО до февраля следующего года.

Напомним, что новосибирского барбера арестовали за покушение на теракт в военкомате.