В Новосибирске таксист дарит пассажирам конфеты в честь Нового года

Таксист из Новосибирска создаёт новогоднее настроение своим пассажирам.

Как сообщает интернет-портал “Новосибирские новости”, в Новосибирске таксист Артём украсил салон автомобиля новогодней атрибутикой и всем гостям, которые вызывают его, раздаёт сладкие призы.

По слова Артёма, он уже четвёртый год готовит своих клиентов к Новому году, поднимает им настроение праздничным оформлением в машине, рассказывает новогодние загадки, за ответы на которые пассажиры получают сладкие призы.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские шеф-повара рассказали, что приготовят дома на Новый год.