В Новосибирске установили на бассейне СКА морозоустойчивый медиафасад

На бассейне СКА сделали медиафасад, который будет устойчив даже к самым аномальным морозам.

На сайте регионального Министерства спорта появилась информация о том, что в Новосибирске на здании бассейна СКА установили медиафасад, который сможет выдерживать морозы под -55 градусов.

Также, на этом фасаде планируется показывать рекламные и социальные видеоролики и прямые трансляции соревнований.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске должны завершить до конца 2023 года.