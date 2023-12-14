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общество

В Новосибирске установили на бассейне СКА морозоустойчивый медиафасад

Фото: freepik

На бассейне СКА сделали медиафасад, который будет устойчив даже к самым аномальным морозам.

На сайте регионального Министерства спорта появилась информация о том, что в Новосибирске на здании бассейна СКА установили медиафасад, который сможет выдерживать морозы под -55 градусов.

Также, на этом фасаде планируется показывать рекламные и социальные видеоролики и прямые трансляции соревнований.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске должны завершить до конца 2023 года.

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Валерия Митрохина
Журналист

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