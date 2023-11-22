Реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске должны завершить до конца 2023 года

Реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске на улице Воинской планируют завершить к концу этого года

Реконструкцией бассейна СКА в Новосибирске занялись в 2021 году, но строительство было приостановлено в апреле 2022. В августе конкурс объявили вновь. Тогда будущему подрядчику предложили больше 700 миллионов рублей за реконструкцию объекта, но никто не принял участие в закупке.

В октябре 2022 снова объявили аукцион, и подрядчиком реконструкции бассейна стало АО «Астон. Стройтрест 43».

По планам необходимо было снести старый корпус бассейна и построить новый спортивный комплекс. Стоимость работы оценили в 743,8 миллионов рублей.

Напомним, губернатор НСО предложил варианты социальной ответственности для застройщиков.