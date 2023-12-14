В Новосибирской области 31-летняя девушка-водитель погибла в ДТП на трассе

Авария произошла на трассе в Маслянинском районе.

В Новосибирской области 31-летняя девушка погибла в ДТП на трассе в Маслянинском районе. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54.



Женщина ехала утром на микроавтобусе Honda Stepwgn по трассе Маслянино — Черепаново. В итоге, пострадавшая врезалась в припаркованный на обочине самосвал.



«Пострадавшую экстренно госпитализировали, но она скончалась в больнице через несколько часов после ДТП», — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском арестовали подростка, который вымогал деньги у 82-летней бабушки.