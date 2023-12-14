В Новосибирской области через полгода поднимется стоимость услуг на ЖКХ

Через полгода подорожают услуги на ЖКХ в Новосибирской области.

В Новосибирске депутаты Заксобрания на комитете по энергетике и ЖКХ обсудили повышение тарифов на коммунальные услуги — изменение цен планируется с 1 июля 2024 года.

Было принято решение повысить услуги ЖКХ на 9,5%.

В свою очередь, депутат Заксобрания Дмитрий Козловский отметил, что в Новосибирске Сибирская генерирующая компания заключила концессионное соглашение на 10 лет — за это время планируется переложить большое количество теплосетей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что принято решение об отмене комиссии за оплату услуг ЖКХ.