В Забайкальском крае правоохранители завели уголовное дело после смертельной аварии

В ДТП пострадали восемь человек, один из них — погиб.

В Забайкальском крае следователи возбудили после аварии, в результате которой погиб один человек и еще семеро — пострадали. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Забайкалью.

ДТП произошло 12 декабря 2023 года. По версии следствия, водитель микроавтобуса Nissan Serena во время движения по дороге «Могойтуй-Сретенск-Олочи» не справился с управлением и влетел в стоящий на дороге «КАМАЗ» с прицепом. От удара погибла пассажир автобуса, ранения получили ещё шесть пассажиров и водитель.

Правоохранители осмотрели место происшествия и допросили участников ДТП. Запрошены документы в больницу, назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия, а также были ли у водителя документы на перевозку пассажиров.

Напомним, в Новосибирске из-за ДТП с троллейбусом пострадали 4 человека.