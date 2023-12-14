Ветераны «Бамовского содружества» предложили Путину объединить БАМ

Ветераны считатют, что это позволит ускорить сроки реализации проектов БАМ-2 и БАМ-3.

Ветераны «Бамовского содружества» предложили восстановить Байкало-Амурскую магистраль от Тайшета до Совгавани, чтобы ускорить реализацию проектов БАМ-2 и БАМ-3.

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность объединения участков дороги.

«Если это целесообразно... Тем более, если эта идея от бамовцев исходит, надо с уважением к этому отнестись», — отметил глава государства.

В 2024 году отмечается 50-летие БАМа. Путин отметил, что необходимо провести соответствующие торжества.

Байкало-Амурская магистраль, протяженностью 4324 км, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин разберется с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске.