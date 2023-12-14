Путин разберется с ростом тарифов на ЖКХ в Новосибирске

На прямой линии Владимиру Путину задал вопрос по тарифам ЖКХ новосибирец.

На прямой линии и пресс-конференции с Владимиром Путиным удалось задать вопрос жителю Новосибирска. Пенсионер пожаловался на рост тарифов ЖКХ.

Он сообщил, что все надбавки к пенсии практически «будут съедены» за счет повышения тарифов ЖКХ.

Напомним, что с 1 января 2024 года пенсии вырастут на 7,5%, это коснется более 32 миллионов граждан страны. Дополнительные расходы на повышение пенсий составят около 234 миллиардов рублей.

С 1 июля 2024 года рост тарифов ЖКХ в Новосибирской области не превысит 9,5%, за исключением нескольких муниципалитетов. В Новосибирске, Куйбышеве, Оби, Барабинске, Болотном, Карасуке цены могут подняться сильнее – на 12,7%.

Владимир Путин сообщил, что отдельно рассмотрит ситуацию по этому вопросу в Новосибирской области, а также заявил, что для пенсионеров будет отменена комиссия за уплату ЖКХ.