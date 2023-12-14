Владимир Путин рассказал о мобилизации в России в ходе Прямой линии

Сегодня, 14 декабря, в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин рассказал о том, нужна ли мобилизация.

Один из первых вопросов, которые прозвучали в эфире Прямой линии, касался СВО. Владимир Путин рассказал, как идёт СВО и нужна ли новая волна мобилизации. Также президент России объяснил главные задачи, которых нужно достичь.

«Мир будет, когда мы достигнем цели. Цели не меняются: денацификация Украины, демилитаризация», — подчеркнул президент РФ.

Один из вопросов касался сроков СВО, а также необходимости второй волны мобилизации.

«У нас прошла частичная мобилизации. Мы призвали 300 тысяч человек. Их всячески называли – и «мобики». Сейчас они отлично воюют: 14 Героев России. Я уже не говорю о других наградах», — отметил Владимир Путин.

Как отметил президент России, около 244 тысяч человек находятся в зоне СВО. 41 тысяча уволена по возрасту. Но в то же время во второй волне мобилизации необходимости нет.

Также Владимир Путин озвучил и итоги экономического развития России в 2023 году.