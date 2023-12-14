Владимир Путин рассказал о своей детской мечте на Прямой линии

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году длилась 4 часа и 5 минут. Завершилась она блиц-опросом.

Вопросы, которые в конце были заданы президенту России Владимиру Путину ведущими, касались его личных мечтаний и предпочтений. Так, глава государства рассказал, кем он хотел быть в детстве.

«Каждый человек в разные периоды жизни по-разному относится к ценностям. Я хотел быть и лётчиком. В основном в старших классах я хотел быть разведчиком. И как вы знаете, я им стал», — ответил президент России.

Также он отметил, что самый лучший подарок – это дети и внуки. Молодому поколению он посоветовал ставить перед собой амбициозные цели и «беречь честь смолоду». На вопрос о любимом салате – Владимир Путин ответил: «смотря, чем закусывать!»

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