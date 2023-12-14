Житель Магаданской области спросил у Путина про субсидии на авиабилеты до Новосибирска

На Прямой линии президента России Владимира Путина журналист из Магаданской области спросил про субсидированные авиабилетов до Новосибирска.

В ходе Прямой линии вопрос Владимиру Путину удалось задать журналисту «Колыма-плюс» Александру Орлову. Он отметил, что для его региона очень важна связь с «большой землёй».

«У нас мало кто проводит отпуск в своём регионе, – начал своё обращение Александр Орлов. – В числе получающих субсидию авиарейсов нет таких важных направлений как Хабаровск и Новосибирск, из-за чего жителям региона приходится добираться туда сутки и более, причём это ещё и накладно – дешевле улететь в Москву, чем в Хабаровск».

Владимир Путин пошутил, что для этого нужно завести детей, чтобы иметь льготы при перелёте. Но серьёзно глава государства заявил, что «плоские» билеты на Дальний Восток продлят. А на субсидирование некоторых направлений будут выделены из бюджета дополнительные средства.

«Дальний Восток – это отдельный мир целый, и там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю, мы посмотрим»,

– обещал Владимир Путин.

Ещё один вопрос жителя Магаданской области задал вопрос о «северных» надбавках. Глава государства обещал, что правительство РФ ещё раз изучит этот вопрос.

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