Врач Картаева объяснила, что переедание мандаринов никак не навредит организму

Специалист объяснила, что у каждого человека есть своя норма употребления данного фрукта.

Врач-гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Яна Картаева рассказала в беседе с «Газета.Ru», что у каждого человека существует своя норма употребления мандаринов за день.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то отдельному виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом», — подчеркнула специалист.

Медик объяснила, что человеку всегда важно учитывать индивидуальные особенности здоровья при употреблении какого-либо продукта, и в том числе мандаринов.

«После употребления мандаринов, как и всех представителей группы цитрусовых, могут возникать либо неприятные симптомы со стороны органов желудочно-кишечного тракта, либо псевдоаллергическая реакция. Если же вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», —добавила гастроэнтеролог.

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