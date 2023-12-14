Врач Керекеша рассказал об оптимальной продолжительности прогулок на свежем воздухе

Специалист посоветовал ходить не меньше 10 тысяч шагов.

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша рассказал в беседе с Pravda.Ru, что человек должен ежедневно во время прогулки проходить не менее 10 тысяч шагов и желательно за пределами города.

«В наше время обязательно нужно выходить на улицу в любую погоду. Те, кто живет в мегаполисе, особенно в центре Москвы, теряют здоровье», — сказал специалист.

Кроме того, невролог отметил, что вытянуть себя на прогулку можно с собакой. Как сказал Керекеша, «хочешь, не хочешь — два раза в день ты будешь выходить и прогуливать».

Напомним, невролог назвала губительные для мозга привычки.