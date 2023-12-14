Выпускника НГУ внесли в список террористов и экстремистов

Магистранта из НГУ добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга добавили 28-летнего жителя Новосибирска Дмитрия Д., обратил внимание Сиб.фм

Сибиряк попал в список 6 декабря.





По данным Сиб.фм, Дмитрий в 2017 году после учебы в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) подал документы на магистратуру в НГУ на экономический факультет. Спустя два года он защитил ВКР на тему «Взаимодействие врача и пациента».

Дмитрий удалил свою страницу во «Вконтакте», а на фейковую страницу в «Одноклассниках» не заходил уже год. На площадках по размещению объявлений после учебы он продавал игровые приставки, аксессуары и комплектующие для компьютера, игры, а также запчасти для автомобиля. Неизвестно, за что его внесли в список террористов и экстремистов. На звонки корреспондента Сиб.фм мужчина не ответил.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирец попал в список террористов после попытки отомстить бизнес-партнёру

Напомним, в Новосибирске задержали мужчину, который может быть причастен к покушению на теракт на территории военкомата.