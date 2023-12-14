Жители трёх микрорайонов Новосибирска отправили обращение на Прямую линию Путина

Из Новосибирска на прямую линию президента РФ Владимира Путина отправлены уже десятки обращений, некоторые массовые выступления записаны даже на видео.

Накануне вечером видеообращение к Владимиру Путину записали жители трёх микрорайонов: Высокогорный, Ключевой и Красная горка. Они жалуются на отсутствие социальной инфраструктуры.

«Более 10 лет никто не может решить наши проблемы: мы получаем отписки и обещания. У нас отсутствует в шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника и секции дополнительного образования, — заявляют активные мамы.

– К нам не ходит общественный транспорт, поэтому наши дети вынуждены добираться в 40-градусные морозы, как сейчас, и в жару более 4 километров. Мы устали уже терпеть это всё!»

В своём видеообращении местные жители также сообщают, что мэрия выдала разрешение на строительство ещё 4 девятиэтажных домов среди малоэтажных домов. Как считают авторы жалобы, именно там могли быть школа или садик.

«Это последний кусочек земли, на котором можно было построить что-то для наших детей. Строительство этих многоэтажек в принципе очень усугубит нашу жизнь здесь. Неужели в России мало земли, где можно построиться, не нанося ущерб другим людям? Мы очень надеемся, что мы дождёмся прекрасного будущего, о котором говорится с экранов телевизоров, — заявляют женщины, записавшие обращение на морозе. —

Давайте вместе: Путин, помоги! Путин помоги!»

Редакции Сиб.фм известно и ещё о двух видеообращениях к президенту России Владимиру Путину, которые сегодня были направлены на прямую линию. О жалобах главе государства прочих лет – читайте в этом материале.