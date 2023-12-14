Огласили список жалоб новосибирцев президенту с 2009 по 2023 год

14 декабря состоится прямая линия и пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным, где он ответит на вопросы граждан и журналистов.

Как сообщает РБК, Владимир Путин начал смотреть вопросы к мероприятию 8 декабря, их количество превысило 600 тысяч (на 13 декабря — 1,5 миллиона обращений). Новосибирск во время прямой линии с президентом не упоминался с 2017 года. РБК Новосибирск составил список тем, которые волновали местных жителей в разные годы.

Два публичных обращения были зафиксированы в 2023 году.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Зелёная дружина” жители поселка Тихий вышли на улицу во время мороза в -40 градусов — они записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с общественным транспортом, которого нет уже более года. Мэрия Новосибирска незамедлительно отреагировала на жалобу, и с 14 декабря в Тихий поселок стала заезжать маршрутка №45.

Второе обращение касалось нехватки детских и взрослых врачей в Бердске. Жители города утверждают, что есть один детский лор на 100-тысячный город, а пациентов перенаправляют в платные клиники.

В 2021 году появилось два обращения из Новосибирска. Первое касалось вырубки лесов в Сибири, второе — отток молодых специалистов из сельской местности. Также ряд обращений задали обманутые дольщики.

В 2019 году большая часть обращений из Новосибирска поступила от обманутых дольщиков. В частности жаловались дольщики ГК ПТК-30, ЖК «Новомарусино», долгостроя на Красина, 54/1, дома на Связистов, жилого комплекса на Галущака, 15. Часть из них записала видеообращение с требованием усилить ответственность региональных властей и достроить долгострой. Попал и вопрос фермера Жасурбека Мамараимова, который проживает в селе Верх-Тула. Он не может приобрести землю для того, чтобы расширить хозяйство.

В 2018 году к президенту обратился мэр города Анатолий Локоть. Он сообщил о необходимости финансовой поддержки в достройке метрополитена.

На переполненную 51 школу жаловались жильцы микрорайона «Стрижи». Вопрос жителей был оперативно решен правительством региона. В данный момент к школе возводят пристройку. Помимо этого, значительная часть жалоб была от обманутых дольщиков и от новосибирцев с сахарным диабетом. Они рассказали о нехватке инсулина и помп.

В 2017 году вопрос о высоких ставках по банковским кредитам задал вопрос экс-член совета директоров ОАО «Сибирский берег» Александр Кычаков.

В 2015 году Юрий Ланга попросил президента не отменять санкции в отношении зарубежных товаропроизводителей: «дайте нам собственными силами заполнить рынок своей экологически чистой продукцией».

В 2013 году о системной поддержке науки от государства спросил зам директора Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров. Он поинтересовался, не считает ли президент, что необходимо усилить активность государства по инфраструктурной поддержке науки с тем, чтобы создать возможность реализации крупномасштабных проектов.

В 2009 году на систему здравоохранения пожаловался инвалид Юрий Густарь. Он сообщил, что президент обещал, что инвалидов без ног не будут отправлять повторно на врачебно трудовую экспертизу. Тем не менее когда Юрий поехал на протезирование ног, его повторно отправили на медкомиссию.