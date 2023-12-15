На Международном Екатерининском форуме поговорили о роли манифестов Екатерины II

«Наша страна была и остается одной из самых ведущих и привлекательных в мире», — об этом сказал на открытии Международного Екатерининского форума заместитель руководителя Администрации Президента РФ, Председатель Президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов.

Первым пунктом программы масштабного мероприятия стал публичный диалог о роли манифестов Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу» и «О приглашении иностранцев в Россию». Эти важные исторические документы, выпущенные 240 и 260 лет назад соответственно, стали концептуальной основой форума, призванного провести параллели между прошлым, настоящим и будущим, и показать, как в современных геополитических условиях Россия становится для жителей западных стран местом для новой жизни.

В поисках стабильности и перспективы люди за рубежом всё чаще обращают свой взор на Россию, которая может стать для них «спасительным ковчегом», местом, где веками хранят традиционные духовно-нравственные ценности и сохраняют уникальную идентичность каждого народа.

«Наша Конституция дает гарантии сохранения единства и культурного многообразия народов в Российской Федерации. Мы – страна, которая бережно относится к истории, традициям, языкам каждого народа, одновременно делая все для того, чтобы основной нашей идентичностью была общегосударственная общероссийская гражданская идентичность», – такими словами открыл форум заместитель руководителя Администрации Президента РФ, председатель президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Магомедсалам Магомедов.

На Екатерининском форуме сегодня будет говориться об огромном потенциале нашей страны. Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, ключевым фактором для переселения является обеспеченность России всем, что необходимо для комфортной и устойчивой жизни – от масштабов территории и достатка природных ресурсов до экономических условий, при которых высококвалифицированные иностранные специалисты смогут реализовать себя в полной мере.

«Семнадцать с половиной тысяч санкций направлено против нас. Мы приняли более двухсот законов, которые позволили нам серьезно улучшить ситуацию в экономике, укрепить обороноспособность, укрепить междунациональные отношения. Так что Россия отмобилизовалась в противостоянии трудностям, которые нам навязывают, и, не скрывая, ждут нашего развала. Становится очевидным, что все происходит с точностью наоборот: в правде – сила», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Владимир Васильев.

Россия – большая многонациональная страна, которая несет на своих плечах ответственность за будущее мирового сообщества, сохраняет и продвигает традиционные духовно-нравственные ценности. Для разделяющих эти ценности, для тех, кто готов интегрироваться и жить по правилам общежития, которым не одна сотня лет, Россия предлагает достойные условия для новой жизни.

«Вы даже себе не представляете, какое количество запросов наши посольства и консульства получают от людей, которые говорят о том, что хотели бы приехать в нашу страну для того, чтобы их дети получили возможность сохранять свою идентичность, быть мальчиками и девочками, такими, какими их создали родители. Когда мы начали получать эти запросы, это было несколько лет назад, честно вам скажу, это вызывало недоумение, а иногда такую внутреннюю улыбку. Мы даже не понимали, о чем идет речь, но это было примерно 8-9 лет назад. Люди обращались к нам, возможно, в их судьбе последнему арбитру, последнему другу, последнему способу сохранить идентичность, в том числе свои семьи», – обозначила в своем выступлении в рамках публичного диалога директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Россия – страна значительных возможностей и вызовов. В ее пространстве сливаются культуры, традиции и менталитеты, что создает уникальную среду для процветания как коллективного, так и индивидуального развития.

С теми, кто готов открыть для себя все преимущества страны, Россия станет настоящим исходным пунктом для лучшей жизни и яркого будущего.

«Мы сегодня слышали много прекрасных примеров того, как сейчас живет Россия под гнетом санкций, и я думаю, что это можно сопоставить с теми временами, когда на троне правила Екатерина II. Также отмечу, что у каждого из народов России есть собственный сильный голос, и это действительно невероятно», – сказал в ходе публичного диалога потомок рода Екатерины II, германский журналист, президент «Deutsche Lebensbrücke e. В.» в Мюнхене, член правления «Альманаха де Гота» в Лондоне принц Эдуард фон Ангальт.

«Российское государство – это живой организм, который чувствует изменения и понимает, что на них необходимо адекватно реагировать, дабы сохранять межнациональный диалог и благополучие граждан, которые проживают сегодня на территории нашей большой и великой матушки России», – отметила по итогам публичного диалога его модератор, депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Далее в программе одновременно несколько секций и пленарное заседание «Россия в роли «нового ковчега» для Европы и всего мира», в финале которого будет озвучена резолюция Екатерининского форума. Также состоится церемония награждения победителей II Международного конкурса «Лидер народной дипломатии».

Кратко о темах и направлениях секций форума.

Об укреплении международного сотрудничества средствами народной дипломатии пойдет речь на секции «Ответственность каждого за общее будущее».

Известные журналисты, издатели и блогеры в рамках дискуссии «Медиаобраз России» обсудят эффективные инструменты продвижения за рубежом имиджа нашей страны, созвучного основной теме Екатерининского форума, и в целом направленного на разрушение стереотипов, которые насаждались жителям Запада десятилетиями.

О запросах государства, ответственности работодателей, механизмах и практике привлечения высококвалифицированных кадров из-за рубежа пойдет речь на секции «Иностранные специалисты в России: обоснованность и востребованность».

В контексте многовекового опыта единения многонационального народа России и защиты его традиционных духовно-нравственных ценностей пройдет обсуждение на секции «Российские правила общежития: это должен знать каждый».

Привлечению и развитию молодых иностранных специалистов и управленцев на примере опыта проектов «Лидеры России» и «Моя Страна – моя Россия» будет посвящена секция «Россия – страна возможностей».

Опыт и положительные практики общественных объединений эксперты обсудят на секции «Поддержка соотечественников и друзей России за рубежом».

На поддержание международного диалога по вопросам двустороннего взаимодействия России и стран Евразии в различных сферах экономической кооперации направлена секция «Бизнес-дипломатия. От доверия людей к доверию экономики».

Анализу практик регионов России по приему переселенцев и успешному опыт интеграции соотечественников и иностранцев в России на личных примерах посвящена секция под названием «Как это делают регионы?».

«Интеграция новых субъектов в единое пространство России» – так называется секция, посвященная опыту Крыма и приоритетным задачам по интеграции новых регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Первом Международном Екатерининском форуме принимают участие представители Администрации Президента РФ, МИДа России, ФАДН России, Россотрудничества, Росмолодежи, сенаторы и депутаты Госдумы, руководители регионов, ведущие эксперты в области истории России и межнациональных отношений, лидеры общероссийских межнациональных и национально-культурных объединений и международных организаций, издатели и журналисты федеральных СМИ, представители крупных корпораций, иностранные переселенцы и соотечественники, имеющие успешный опыт самореализации в России.

Всего в форуме принимают участие более 600 человек, из которых около 100 человек – иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, и более 500 – из регионов России, среди них, в том числе, иностранцы, проживающие и работающие в нашей стране.

Организаторами форума выступают Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и Федеральная национально-культурная автономия российских немцев при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы по международным делам.

Партнерами форума стали «Дом народов России», «Ассамблея народов Евразии», Группа компаний «Выбери радио», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом, Общественная палата Евразийского экономического союза. Информационными партнерами форума являются ИА «ТАСС», «Российская газета», медиахолдинг «ГМП Радио», «Дизайнмастер», DRON.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский сенатор Карелин рассказал о большом количестве иностранцев, которые хотят получить гражданство России.