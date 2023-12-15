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общество

Новосибирский сенатор Карелин: большое количество иностранцев хочет получить гражданство России

Фото представлено организаторами

Александр Карелин дал публичное интервью на площадке Екатерининского форума

Одним из гостей Первого Международного Екатерининского форума стал Александр Карелин — Герой России, сенатор Российской Федерации, член президиума Генерального совета политической партии «Единая Россия», заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный Олимпийский чемпион.

На площадке форума он дал публичное интервью и рассказал, почему актуальна идея России как «нового ковчега» для Европы и всего мира, и кому важны традиционные семейные, духовные и культурные ценности, которые сегодня защищает Россия. Также он подчеркнул, что Россия в настоящее время становится привлекательной страной для многих зарубежных состоявшихся профессионалов.

Фото Новосибирский сенатор Карелин: большое количество иностранцев хочет получить гражданство России 2

«2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. Наша страна выполняет международную миссию по сохранению семейных традиционных ценностей. Об этом нужно постоянно говорить. Опираясь на мнение нашего многонационального и многоконфессионального народа мы внесли изменения в основной закон нашего государства, уверенного в своей правоте. Традиционные ценности, невозможность искажать историю, верность традициям — всё это люди, живущие за пределами нашей страны, способны разглядеть. Если они захотят служить нашему государству, они могут переехать в нашу страну. В России огромные территории, богатые природные запасы, стремительно развивающая наука, всё это открывает огромные перспективы», – отметил Александр Карелин.

Также сенатор рассказал, что в настоящее время в Россию поступило большое количество заявлений от иностранцев, которые хотят получить гражданство нашей страны. В правительстве рассматривают возможность упрощенной процедуры получения гражданства и снятия некоторых формальностей. Кроме того, в России сформирована государственная стратегия по привлечению квалифицированных граждан из-за рубежа.

Фото Новосибирский сенатор Карелин: большое количество иностранцев хочет получить гражданство России 3

«Россия никогда не закрывалась от мира в одностороннем порядке. Мы и сейчас не стремились к изоляции, а только просили уважать наше право на историческую правду и традиционные ценности. Наша страна открыта для всех, кто захочет здесь жить. Министерство иностранных дел прилагает огромные усилия для этого», – добавил Александр Карелин.

Кроме того, сенатор рассказал, как интегрировать новые регионы в современное единое пространство России. По его мнению, здесь должно помочь знакомство с историей, культурой, литературой, русским языком, музыкой и спортом нашей страны.

«Все национальности должны иметь возможность быть представленными. Каждая национальность в России является гранью бриллианта. Важно, чтобы они не только блестели, но и были прочными. Тогда нас ничего не сломит», — отметил Александр Карелин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске готовность объектов первой очереди кампуса НГУ оценивается в 70%.

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Игорь Кириченко
Журналист

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