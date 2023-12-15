Новосибирский сенатор Карелин: большое количество иностранцев хочет получить гражданство России

Александр Карелин дал публичное интервью на площадке Екатерининского форума

Одним из гостей Первого Международного Екатерининского форума стал Александр Карелин — Герой России, сенатор Российской Федерации, член президиума Генерального совета политической партии «Единая Россия», заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный Олимпийский чемпион.

На площадке форума он дал публичное интервью и рассказал, почему актуальна идея России как «нового ковчега» для Европы и всего мира, и кому важны традиционные семейные, духовные и культурные ценности, которые сегодня защищает Россия. Также он подчеркнул, что Россия в настоящее время становится привлекательной страной для многих зарубежных состоявшихся профессионалов.

«2024 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом семьи. Наша страна выполняет международную миссию по сохранению семейных традиционных ценностей. Об этом нужно постоянно говорить. Опираясь на мнение нашего многонационального и многоконфессионального народа мы внесли изменения в основной закон нашего государства, уверенного в своей правоте. Традиционные ценности, невозможность искажать историю, верность традициям — всё это люди, живущие за пределами нашей страны, способны разглядеть. Если они захотят служить нашему государству, они могут переехать в нашу страну. В России огромные территории, богатые природные запасы, стремительно развивающая наука, всё это открывает огромные перспективы», – отметил Александр Карелин.

Также сенатор рассказал, что в настоящее время в Россию поступило большое количество заявлений от иностранцев, которые хотят получить гражданство нашей страны. В правительстве рассматривают возможность упрощенной процедуры получения гражданства и снятия некоторых формальностей. Кроме того, в России сформирована государственная стратегия по привлечению квалифицированных граждан из-за рубежа.

«Россия никогда не закрывалась от мира в одностороннем порядке. Мы и сейчас не стремились к изоляции, а только просили уважать наше право на историческую правду и традиционные ценности. Наша страна открыта для всех, кто захочет здесь жить. Министерство иностранных дел прилагает огромные усилия для этого», – добавил Александр Карелин.

Кроме того, сенатор рассказал, как интегрировать новые регионы в современное единое пространство России. По его мнению, здесь должно помочь знакомство с историей, культурой, литературой, русским языком, музыкой и спортом нашей страны.

«Все национальности должны иметь возможность быть представленными. Каждая национальность в России является гранью бриллианта. Важно, чтобы они не только блестели, но и были прочными. Тогда нас ничего не сломит», — отметил Александр Карелин.

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