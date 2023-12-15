В Новосибирске готовность объектов первой очереди кампуса НГУ оценивается в 70%

В Новосибирске завершили работы на 70% по строительству первой очереди кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ) мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Первая очередь включает в себя учебный корпус, досуговый центр Сибирского университетского научного центра (СУНЦ) НГУ, а также два комплекса общежитий на 690 мест. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, а также работы по монтажу металлоконструкций и фасадов. В одном из зданий комплекса общежитий уже началась расстановка мебели.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, строительство кампуса продвигается по утвержденному графику. Объекты второй очереди строятся с опережением графика.

Планируется, что кампус начнет работу в 2025 году. Изначально планировалось завершить строительство к 2024 году. Однако из-за увеличения стоимости стройматериалов после введения санкций, сроки перенесли. Общая стоимость проекта строительства кампуса составляет более 11 миллиардов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что доля новостроек эконом-класса уменьшилась в Новосибирске почти в 3 раза.