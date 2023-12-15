Авиакомпания S7 увеличит количество рейсов из Новосибирска в Новокузнецк

Из Новосибирска в Новокузнецк теперь чаще будут летать самолёты авиакомпании S7.

По данным пресс-службы S7 Airlines, в новогодние праздники авиакомпания увеличит число рейсов по маршруту Новосибирск – Новокузнецк.

Со 2 по 9 января, а также с 12 по 14 января 2024 года авиакомпания S7 будет выполнять два рейса в день.

Теперь дополнительный рейс будет вылетать из Новосибирска в 4:30 по местному времени и приземляться в Новокузнецке в 5:25. Обратный вылет будет выполняться в 6:05, а в Новосибирске самолёт приземлится в 7:05 утра.

Время в пути будет занимать около часа.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что президент Владимир Путин допустил субсидирование рейсов Магадан — Новосибирск.