сегодня
15 декабря, 11:13
пробки
6/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 89.67 | eur 97.73
сегодня
15 декабря, 11:13
пробки
6/10
погода
-26°C
курсы валют
usd 89.67 | eur 97.73
сегодня 08:49
общество

Президент Владимир Путин допустил субсидирование рейсов Магадан — Новосибирск

Фото: freepik

Из Магадана в Новосибирск Владимир Путин допустил субсидирование рейсов.

Во время прямой линии президента Владимира Путина 14 декабря журналист из Магадана сообщил, что Новосибирск и Хабаровск являются важными направлениями для местных жителей, но билеты туда стоят больших денег, поэтому журналист предложил президенту субсидировать рейсы из Магадана в Новосибирск.

Президент ответил, что власти продлят уже принятые плоские тарифы на полёты и рассмотрят возможность субсидирования.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что боец ЧВК из Искитима Новосибирской области пожаловался президенту во время прямой линии.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в