Президент Владимир Путин допустил субсидирование рейсов Магадан — Новосибирск

Из Магадана в Новосибирск Владимир Путин допустил субсидирование рейсов.

Во время прямой линии президента Владимира Путина 14 декабря журналист из Магадана сообщил, что Новосибирск и Хабаровск являются важными направлениями для местных жителей, но билеты туда стоят больших денег, поэтому журналист предложил президенту субсидировать рейсы из Магадана в Новосибирск.

Президент ответил, что власти продлят уже принятые плоские тарифы на полёты и рассмотрят возможность субсидирования.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что боец ЧВК из Искитима Новосибирской области пожаловался президенту во время прямой линии.