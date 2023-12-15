Банда вымогателей требовала почти 5 млн у мигрантов на рынках Новосибирска

Верховный суд Кировского района Новосибирска заключил под стражу четырех мужчин. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, мужчины участвовали в вымогательствах денежных средств у предпринимателей, владеющих торговыми точками на Хилокском и Левобережном рынках Новосибирска. Они также подозреваются в том, что вымогали суммы денег у граждан Таджикистана и Узбекистана.

Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех подозреваемых до 10 февраля 2024 года. Однако постановления суда на текущий момент не вступили в законную силу.

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