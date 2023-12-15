Прокуратура Новосибирска проверяет дело о мошенничестве с наследством

Прокуратура Новосибирска провела проверку.

В ходе проверки выявили, что неизвестный подделал свидетельство о наследстве на квартиру умершего гражданина, не имевшего наследников и не оставившего завещания на свою недвижимость.

Мужчина подал в отдел государственной регистрации прав поддельный документ о наследстве. Мошенники приобрели законное право собственности на жилое помещение, причинив ущерб муниципалитету на сумму более 3 миллионов рублей.

По статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия наследников квартира умершего переходит в муниципальную собственность города Новосибирска и включается в состав муниципального жилищного фонда.

Прокурор направил материалы в Управление МВД России по Новосибирску. По результатам рассмотрения представленной информации возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем прокуратуры.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жена погибшего рабочего из Новосибирска обратилась к главе СКР Бастрыкину.