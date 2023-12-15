«Семью оставили без рук и ног»: жена погибшего рабочего из Новосибирска обратилась к главе СКР Бастрыкину

В Новосибирске рабочий трагически погиб при проведении работ в августе 2023 года. В одночасье его супруга Ирина Шинкаренко осталась одна с двумя детьми. Однако помощи от работодателя ООО «Экорт» семья так и не получила. Крайним в гибели Дмитрия остался только тракторист совершенно из другой организации. Родственники решили добиться справедливости и обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

46-летний Дмитрий Шинкаренко всегда стремился достойно обеспечить свою семью. Последние пять лет мужчина трудился рабочим по комплексному обслуживанию зданий и сооружений в ООО «Экорт». Дмитрий не гнушался никакой работы и без ропота выполнял даже самые опасные задания начальства.

«Он и раньше рассказывал, что приходиться рисковать здоровьем, иначе уволят. А у нас как раз дочь поступать в университет в этом году планировала, куда денешься?»

- рассказывает со слезами на глазах Ирина Шинкаренко.

Трагедия в счастливой семье произошла 8 августа 2023 года. В этот день Ирине позвонили на работу, и она узнала о несчастном случае, который унёс жизнь любимого супруга.

Вдвоём с трактористом

Ирине Шинкаренко позвонили на работу и сообщили, что с её мужем произошла трагедия. Женщина сразу приехала по указанному адресу на улицу Объединения.

«Мне сообщили, что мой муж погиб при выполнении должностных обязанностей. Когда я приехала, муж лежал в машине скорой помощи, уже без признаков жизни, — вспоминает супруга Дмитрия. – В этот день они укладывали плиты на теплотрассе. Пятый железобетонный лоток упал и придавил моего мужа... Врачи говорят, что смерть была моментальной».

По словам женщины, проведение таких работ – это не личная инициатива Дмитрия Шинкаренко, а поручение начальства. Что на самом деле произошло на месте – точно знают только водитель трактора Георгий Титов и сам Дмитрий. Но явно в этом прослеживалось нарушение техники безопасности, рассуждает вдова.

«После случившегося на место сразу прибыл следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела. На месте допросили всех присутствовавших, в том числе руководителя ООО «Экорт», тракториста Георгия Титова, — продолжает адвокат Ирина Новичкова.

– В этот же день возбудили уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении неустановленных лиц – работников ООО «Экорт», то есть тех, кто ответственен за охрану труда. Сразу невозможно было установить, кто именно ответственен, и началось следствие».

Вопросов было много: нужно было установить, кто именно отправил Дмитрия Шинкаренко вдвоём с трактористом выполнять рискованные работы. Как выяснилось, и техника не соответствовала уровню сложности выполняемых работ. Тракторист вообще должен был отказаться от этого вида работ, на которые его направил выполнявший обязанности руководителя ООО «Экорт» Николай Давыденко.

«Шинкаренко указал мне траншею, в которой в железобетонных лотках были уложены трубы горячего водоснабжения и пояснил мне, что необходимо накрыть эти железобетонные лотки железобетонными плитами, а один железобетонный лоток поставить вертикально в месте, где трубы выходят из земли, — давал показания Георгий Титов. – Я объяснил Шинкаренко, что у меня экскаватор-погрузчик предназначен для выполнения земляных работ и не предназначен для производства строительно-монтажных работ (поднятие груза и его установка)».

Сам Титов также не умел «мастерить стропы», но другого напарника Шинкаренко не прислали. А руководитель организации Николай Давыденко появился на месте только после трагедии. По горячим следам начальник не скрывал, что техника безопасности была нарушена.

«Я со своей стороны должен был обеспечить его необходимым оборудованием и техникой, дополнительными трудовыми ресурсами, которые он как организатор данного вида работ должен был оформить в соответствующую заявку, — заявил в ходе допроса врио директора ООО «Экорт» Николай Давыденко.

– Я, исходя из заявки Шинкаренко, скоординировал его с водителем экскаватора-погрузчика. Далее все вопросы по организации работ он выполнял самостоятельно».

Своё расследование провела и Государственная инспекция труда Новосибирской области, которая изначально также пришла к выводу, что руководство ООО «Экорт» нарушило правила безопасности проводимых работ. Ирину Шинкаренко признали потерпевшей по делу.

Неожиданная переквалификация дела

В ноябре следствие вышло на финишную прямую, однако у супруги погибшего рабочего и её адвоката по-прежнему остались вопросы. Ирина Новичкова говорит, что так не удалось установить собственника участка, на котором производились работы.

«Мы с Ириной пришли знакомиться с материалами уголовного дела, но тут выясняется, что мы знакомимся с материалами делами не по 143 статье УК РФ, а по 109, то есть причинение смерти по неосторожности,

- продолжает Ирина Новичкова. — Они переквалифицировали дело неправильно, и виновным во всём сделали тракториста Титова. Мы задаём вопрос: «а где наша 143 статья, по которой Ирина была признана потерпевшей?» Ведь у нас даже есть акт несчастного случая на производстве, а здесь получается, что никто не виноват».

Как говорит адвокат супруги Шинкаренко, 143 статья была выделена в отдельную доследственную проверку, а 4 декабря проверка заканчивается тем, что в действиях Николая Давыденко не находят состава преступления.

«То есть Шинкаренко сам у нас пошёл устанавливать лотки, в его гибели виноват тракторист, а руководство предприятия к этому вообще никакого отношения не имеет. При этом члены комиссии по охране труда проголосовали за то, что сам погибший Дмитрий не виноват в случившемся. Руководство предприятия должно было обеспечить безопасность труда», — объясняет адвокат.

Письмо Бастрыкину

Неудовлетворённые финалом следствия Ирина Шинкаренко и её адвокат решили действовать, пока обвинительное заключение не утверждено. Жалоба на ход расследования отправлена и в прокуратуру Новосибирской области, и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«В случае, если уголовное дело будет прекращено в отношении сотрудника ООО «Экорт» Давыденко Н.П. по части 2 статьи 143 УК РФ, получается, что следствие своими действиями возлагают всю тяжесть вины только на Титова Г.В.? – говорится в обращении Шинкаренко. — Означает ли это, что организация, которая имеет многомиллионные обороты со своей экономической деятельности, которая работает с крупными государственными корпорациями вроде «Росатом», никакого отношения к данному несчастному случаю не имеет, а уходит от ответственности без причин?»

У Центрального аппарата СКР потерпевшая вместе с адвокатом просит проверить, на каком основании дело было переквалифицировано, и куда делась та самая часть 2 статьи 143 УК РФ, а также взять ход расследования на особый контроль.

«Поставить на особый контроль, в том числе вопрос установления лиц, причастных к совершению преступления по части 2 статьи 143 УК РФ из числа работников и должностных лиц ООО «Экорт», которые нарушили требования охраны труды, на которых возложены обязанности по их соблюдению, в результате чего произошел несчастный случай со смертельным исходом»,

- говорится в письме Александру Бастрыкину.

Ирина Шинкаренко несколько месяцев не могла в себе найти силы жить дальше: все планы, которые строила счастливая семья, прожившая вместе четверть века, рухнули буквально в одночасье.

«По первым ощущениям казалось, что жизнь закончилась. В этом году хотели, чтобы дочь начала учиться в университете. А сейчас – какая учёба? Я не потяну одна, — сетует Ирина Шинкаренко.

– Остались мы без рук, без ног и без головы. На последней из встреч мне учредитель ООО «Экорт» Столяров заявил, что они и сами теперь не могут найти на место Дмитрия такого ответственного работника».

Мать двоих детей намерена добиться правды и найти среди руководства ООО «Экорт» то должностное лицо, которое ответит за несчастный случай, приведший к гибели любимого супруга Дмитрия Шинкаренко.

Кстати, после публикации Сиб.фм о фермере из Тогучинского района Алексее Дамоевском, который обвинил своих компаньонов в рейдерском захвате, было возбуждено уголовное дело о фальсификации документов, представленных в суде.