«Бред полнейший»: новосибирец отреагировал на заявление о пропаганде ЛГБТ* в фото с мороженым

Новосибирец рассказал, как им пришла идея сфотографироваться в шортах и с мороженым в лютый мороз.

Житель Новосибирска Александр Григорьев, который сфотографировался в шортах и мороженым в -33 градусов в центре города в 2020 году, отреагировал на заявление председателя постоянной комиссии по культуре Александра Тарасова о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношениях в адрес него и его друга.

«Бред полнейший. Каждый видит в меру своей испорченности», — отметил Григорьев в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, председатель постоянной комиссии по культуре Александр Тарасов посчитал, что фотография с парнями с мороженым в центре города, которую добавили в презентацию новой муниципальной программы «Культура и туризм», связана с нетрадиционными отношениями. Он попросил в следующий раз нигде эту фотографию не выставлять.

Участвовавший в перфомансе сибиряк добавил, что в 2020 у них была цель повторить фотографию, сделанную еще в студенчестве.

«Друзья говорили, слабо ли нам повторить, что мы делали студентами, но в более холодное время. Ну, мы сделали. А первый раз сфотографировали ради веселья. Другому моему другу нужна была фотография для журнала — он тогда работал в журнале, мы сделали композицию с мороженым и в шортах "сибиряки морозов не боятся"», — поделился он.

Александр в недоумении от такой новости, так как у него и у его друга есть жены.

«Я просто в шоке небольшом, если честно», — заключил он.



* Экстремистская организация, запрещенная в России.