Бывшая вокалистка группы «Мираж» раскритиковала современных артистов

По словам Светланы Разиной, она не выносит «надрывную» манеру исполнения.

Бывшая вокалистка группы «Мираж» Светлана Разина в беседе с RTVI заявила, что не могут слушать песни современных музыкантов из-за «надрывной» манеры исполнения.

«Shaman — это ужасно совершенно. Прости Господи, что я так говорю, но не нравится мне. Мне даже больше импонирует какая-то Инстасамка, понимаете, чем вот эта Гагарина. Красавица она, конечно, но вот это пение вечно надрывное — мне тяжело [выносить]», — высказалась она.

Свой музыкальный вкус Разина объяснила тем, что выросла в музыкальной культуре, где было принято мягкое пение.

«Мы не орали. Я просто не могу слушать, у меня внутри все переворачивается, выворачивается наизнанку, мясорубит меня очень сильно», — добавила певица.

Напомним, концерты Шамана в Новосибирске перенесли на январь по техническим причинам.