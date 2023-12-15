Диетолог Соломатина посоветовала не объедаться оливье в новогоднюю ночь

Специалист подчеркнула, что салаты с добавлением майонеза следует употреблять по минимуму.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в Новый год важно употреблять майонезные салаты так, чтобы они не навредили организму. Так, по словам специалиста, есть блюда с добавлением такого калорийного соуса следует в минимальных количествах. Об этом сообщает RT.

«Если есть ещё какие-то салаты, закуски, особенно с майонезом в меню, то в этом случае съешьте минимальное количество», — посоветовала врач.

Кроме того, Соломатина напомнила, что популярный салат селедка под шубой можно приготовить из моркови, свеклы, добавить рыбу в небольшом количестве, а заправить его не майонезом, а йогуртом или нежирной сметаной.

«То же самое и с оливье: вместо колбасы — нежирное мясо или куриная грудка, заправить нежирной сметаной или йогуртом. Значит, уже количество соли и жиров значительно будет снижено», — добавила она.

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