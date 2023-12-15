Губернатор Новосибирской области объяснил рост цен на яйца желанием производителей заработать

Продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента.

В Новосибирской области наблюдается рост цен на яйца и куриное мясо из-за стремления производителей получить дополнительный доход. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Глава региона отметил, что вместо поддержки региона местные производители воспользовались текущей ситуацией для увеличения своей прибыли. Он также подчеркнул, что производители получили полный объем льготных кредитов от государства и другие меры поддержки, включая финансирование из областного бюджета.

За последнюю неделю стоимость продукции птицефабрик выросла на 4%, а по сравнению с декабрем 2022 года — на 36%. В то же время цены на другие группы продовольственных товаров остаются стабильными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Володин назвал КПРФ ответственными за рост цен на яйца в стране.