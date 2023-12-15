Володин назвал КПРФ ответственными за рост цен на яйца в стране

Речь идет об ответственности фракции КПРФ.

На пленарном заседании Госдумы спикер Вячеслав Володин назначил ответственных лиц за рост цен на куриные яйца в России. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, три профильных комитета несут ответственность за данную проблему. В частности, спикер указал на фракцию КПРФ, ведь ее представитель Василий Кашин возглавляет «ключевой комитет» по аграрным вопросам. Также в списке ответственных фигурируют руководители комитетов по промышленности и торговле (Владимир Гутенев) и по вопросам экономической политики (Максим Топилин).

Володин подчеркнул, что эти лица будут отвечать за вопросы цен, потребительского рынка и стоимость потребительской корзины.

«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть», — сказал спикер.

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