На Новосибирскую область могут упасть части ракеты "Союз-2.1б"

16 декабря на территорию Новосибирской области могут упасть части ракеты-носителя "Союз-2.1б".

В пресс-службе Роскосмоса сообщили о том, что 16 декабря части ракеты-носителя "Союз-2.1б" могут упасть на территорию Новосибирской области. Ракету запустят с космодрома "Байконур".

По данным Роскосмоса, предположительно части ракеты могут разлететься и упасть в стороне Убинского района.

В случае если 16 декабря не состоится запуск ракеты-носителя, то это может произойти 17, 18 или 19 декабря.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что беспилотные летательные аппараты летали над Новосибирском ночью.