Началось голосование на муниципальных выборах депутатов в Новосибирской области

В Новосибирской области три дня будут проходить выборы депутатов.

По данным Telegram-канала “Новосибирский облизбирком”, с сегодняшнего дня в Новосибирской области началось голосование на муниципальных выборах депутатов. Они пройдут до 17 декабря включительно.

Сейчас проходят 4 избирательные кампании — дополнительные выборы депутатов Совета депутатов города Новосибирска по одномандатным округам № 40, № 49; дополнительные выборы депутата Совета депутатов Венгеровского района по одномандатному округу № 25; дополнительные выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Сузун Сузунского района по многомандатному округу № 1 и дополнительные выборы депутата Совета депутатов города Бердска по одномандатному округу № 13.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.

Напомним, что в Новосибирской области подали заявку на выборы президента через Госуслуги.