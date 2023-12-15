Новосибирский губернатор высказался о прямой линии Путина

Травников высоко оценил профессионализм и компетентность президента.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил профессионализм и компетентность президента России Владимира Путина во время прямой линии «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом он заявил в своем личном телеграм-канале.

Он отметил, что Россией руководит опытный и сильный лидер, способный эффективно отвечать на широкий спектр вопросов. Губернатор сказал, что готов продолжить сотрудничество с таким руководством в дальнейшем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин прокомментировал состояние трассы «Тюмень-Новосибирск».