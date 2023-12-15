Педофилу из Бурятии грозит пожизненное заключение

В Бурятии 61-летний мужчина весной 2023 года надругался над двумя девочками в автобусе.

Как сообщает пресс-служба СУСК РФ по Республике Бурятия, 61-летнему мужчине грозит пожизненное заключение за надругательство над двумя девочками.

По версии следствия, 10 апреля 2023 в Улан-Удэ в автобусе мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Через время обвиняемый в этом же автобусе совершил аналогичное преступление в отношении еще одной девочки.

Из-за испуга потерпевшие не попросили помощи у окружающих и вышли из автобуса на ближайшей остановке. Мужчину удалось найти с помощью видеозаписей с камер в автобусе.

Ранее он уже был судим за аналогичные деяния. В настоящий момент возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

Напомним, что Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей новосибирского села на педофила.