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общество

Почти за 18 млн рублей заменят ограждение на путепроводе через Ипподромскую магистраль

Фото: freepik

В Новосибирске почти за 18 миллионов рублей заменят барьерное ограждение на путепроводе через Ипподромскую магистраль.

Как сообщает МКУ “Гормост”, в Новосибирске будет заменено барьерное ограждение на путепроводе через Ипподромскую магистраль.

Победителем аукциона на проведение работ стала организация «СтройКабель». Почти за 18 миллионов рублей подрядчику нужно будет демонтировать около 1 400 метров металлического двухъярусного барьерного ограждения на мосту и переходных плитах, дорожное ограждение из металла на подходах, выполнить устройство усиленного металлического мостового и дорожного ограждения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что названы причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске.

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Валерия Митрохина
Журналист

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