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общество

Психолог Лукашкина объяснила отсутствие новогоднего настроения у россиян

Freepik, authors: Tinatin1

По словам специалиста, чувство тревоги и отсутствие настроения перед праздником может быть вызвано чувством общей нестабильности.

Психолог и психоаналитический психотерапевт Екатерина Лукашкина рассказала в беседе с «Секретом фирмы», почему у россиян часто отсутствует настроение перед Новым годом. Так, по словам специалиста, дело может быть в тревоге, которая вызвана чувством общей нестабильности.

«Заглядывая в социальные сети, женщины и мужчины могут расстраиваться, например, что их семья не такая счастливая, как у людей на фотографиях, или что супруга и детей у них вообще нет. Напрашиваются мысли: "Со мной что-то не так, почему все как люди, а я нет", из-за которых возникает беспокойство», — объяснила психолог.

Еще одной причиной отсутствия настроения может служить и тот факт, что Новый год — это время подведения итогов, которые могут не только радовать, но и разочаровывать. Чтобы справиться с таким состояние Лукашкина рекомендует провести саморефлексию, а также пообщаться с близкими людьми, которые смогут выслушать и подобрать теплые слова.

Напомним, психолог Блинова дала родителям советы по мотивации школьников в конце учебного года.

#Новый год #праздник #психолог
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Дарья Бочкун
журналист

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