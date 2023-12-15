Школьники из Новосибирска смогут выращивать и клонировать растения на инновационных фермах

В Новосибирской области школьники теперь могут самостоятельно выращивать центнеры зелени и клонировать растения на новых инновационных фермах.

Пресс-служба Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области сообщила о том, что сегодня, 15 декабря, на базе Биотехнологического лицея № 21 прошла церемония открытия Агробиоинженерного парка, где приняла участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что новый инновационный парк оснащён современным оборудованием и передовыми технологиями. Благодаря нему школьники смогут проводить качественные научные исследования в области сельского хозяйства, агробиотехнологий, оптимизации процессов и повышения урожайности.

Агробиоинженерный парк включает в себя вертикальные гидропонные фермы, где производительность одной фермы составляет до 120 кг салатных листовых культур за 35-50 дней.

Сейчас юные учёные в лабораториях выращивают лекарственные растения, изучают адаптацию растений к выращиванию в агробиоинженерном модуле.

Напомним, что учёные нашли новый способ борьбы с раком у домашних питомцев.