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общество наука

Школьники из Новосибирска смогут выращивать и клонировать растения на инновационных фермах

Фото: пресс-служба наукограда Кольцово

В Новосибирской области школьники теперь могут самостоятельно выращивать центнеры зелени и клонировать растения на новых инновационных фермах.

Пресс-служба Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области сообщила о том, что сегодня, 15 декабря, на базе Биотехнологического лицея № 21 прошла церемония открытия Агробиоинженерного парка, где приняла участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Ирина Мануйлова подчеркнула, что новый инновационный парк оснащён современным оборудованием и передовыми технологиями. Благодаря нему школьники смогут проводить качественные научные исследования в области сельского хозяйства, агробиотехнологий, оптимизации процессов и повышения урожайности.

Агробиоинженерный парк включает в себя вертикальные гидропонные фермы, где производительность одной фермы составляет до 120 кг салатных листовых культур за 35-50 дней.

Сейчас юные учёные в лабораториях выращивают лекарственные растения, изучают адаптацию растений к выращиванию в агробиоинженерном модуле.

Напомним, что учёные нашли новый способ борьбы с раком у домашних питомцев.

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Валерия Митрохина
Журналист

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