Ученые нашли новый способ борьбы с раком у домашних питомцев

Более того, исследователям удалось поднять выживаемость животных с трех месяцев до года.

В Российском биотехнологическом университете ученые разработали целый ряд новых способов лечения онкологических заболеваний у домашних питомцев. Исследования проводились на кошках и собаках со спонтанными опухолями. Об этом сообщают «Известия».

«Вообще, онкозаболевания стали более распространенными не за счет того, что животные стали больше болеть, а из-за того, что изменился подход к диспансеризации, отношение хозяев к своим питомцам: заболевания стали выявлять на более ранних стадиях», — отметила доцент кафедры Болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

На данный момент в экспериментах приняли участие более 150 пациентов питомцев московской ветклиники. Всего осмотрено более двух тысяч животных. Работы все еще продолжаются. Однако ученые уже делают успехи. Им удалось подобрать подобрать химиотерапию к плоскоклеточному раку ротовой полости. В итоге исследователям удалость поднять выживаемость животных с трех месяцев до года.

Напомним, учёные из Новосибирска научились делать дешёвое топливо из пластиковых отходов.