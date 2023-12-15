Глава новосибирского Минздрава заявил о средней зарплате врача в 105 тысяч

В Новосибирске средняя зарплата врач составляется 105 тысяч рублей, медсестры — 52,5 тысячи рублей.

Как сообщил BFM-Новосибирск министр здравоохранения региона, Константин Хальзов, зарплаты рассчитываются по майскому указу президента.

Таким образом, зарплата врача — это умноженная средняя зарплата по региону. Для расчета зарплаты младшего и среднего медицинского персонала ориентируются на среднюю зарплату в области (она не должна быть ниже).

Уточняется, что зарплата в вакансиях на должность медработника может быть ниже, так как в большинстве случаев она становится выше за счет премий, надбавок и объема работы.

Напомним, что в Новосибирской области через полгода поднимется стоимость услуг на ЖКХ.





