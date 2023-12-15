Стала известна причина роста цен на тарифы ЖКХ в Новосибирской области

В Новосибирской области объяснили рост цен на тарифы ЖКХ.

Во время прямой линии президента Владимира Путина пенсионер из Новосибирска задал вопрос о повышении тарифов за коммунальные услуги. Пожилой человек сообщил, что тарифы на ЖКХ в Новосибирской области планируется увеличить от 9 до 14%.

В правительстве региона ответили, что со следующего года в Новосибирской области планируется индексация тарифов – это соответствует накопленной за данный период инфляции.

Также было отмечено, что пенсии индексировались три раза и выросли более чем на 23%.

Напомним, что в Новосибирской области через полгода поднимется стоимость услуг на ЖКХ.