Стали известны даты выплат предновогодней пенсии в России

Появился график выплат пенсии перед Новым годом.

Как сообщает Социальный фонд России, пенсионеры, которые обычно получают пенсию 16, 17, 23 или 24 числа, в декабре денежные средства получат 18 и 22 числа. Это связано с тем, что 16, 17, 23 и 24 декабря в этом году выпадает на выходные дни.

А пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, за январь получат с 25 по 29 декабря.

С 2024 года почтовые отделения начнут доставлять пенсии уже с 3 января.

Напомним, что пенсия в Новосибирске вырастет до 23,2 тысяч рублей в 2024 году.