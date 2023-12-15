Суд Новосибирска обязал школу №217 обеспечить учеников квадратными метрами

Суд Новосибирска принял решение по школе №217 в микрорайоне «Матрешкин двор».

Ведомство обязало учебное заведение обеспечить учащихся законно предусмотренным количеством квадратных метров.

Решение приняли после жалобы Роспотребнадзора Бердска. Они заявили, что школа не соблюдает законодательство о предоставлении на одного учащегося 2,5 квадратных метра площади.

В результате проверки в 2022 году выяснилось, что в учебном заведении обучается 2889 детей вместо установленных 1100. Несмотря на предписания исправить ситуацию до конца 2022 года, школа не предприняла соответствующих мер.

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в этом учебном году в школе №217 обучается 3475 учащихся в 97 классах. Школу обязали предпринять меры для соблюдения законных требований по площади, предоставляемой на одного обучающегося.

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