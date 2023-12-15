В Минтрансе Новосибирской области назвали причины отмены маршрутки №311

Минтранс Новосибирской области рассказал о прекращении работы маршрутки №311, обслуживающей посёлок Тихий, с начала 2022 года.

По данным ведомства, причиной стало снижение спроса из-за конкуренции со вновь запущенными маршрутами №65 и №15. Это привело к тому, что ООО «Автопартнер» отказался от перевозок, а его место занял ООО «Урман».

После обращения жителей послека к президенту России Владимиру Путину по вопросу отсутствия маршрутки, мэр Локоть поручил решить проблему в течение двух дней. В результате этой инициативы введен в действие новый маршрут №45, обеспечивающий транспортное сообщение через поселок Тихий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области оценили строительство нового газопровода в 3,6 млрд рублей.