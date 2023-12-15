В Новосибирской области оценили строительство нового газопровода в 3,6 млрд рублей

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Компания «Газпром» оценила строительство газопровода длиной 112 км на юго-востоке Новосибирской области в 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ и энергетики региона.

Новый газопровод протянется от газораспределительной станции «Черепаново» до села Шурыгино, села Шипуново и рабочего посёлка Сузун. Он способен обеспечить топливом 4,5 тысячи домовладений.

Строительство газопровода начнут в 2024 году. В работу объект введут в работу в 2026 год.

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