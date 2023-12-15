Трое мигрантов из Новосибирской области отправятся на СВО

В Новосибирской области трое мигрантов, которые получили гражданство РФ, заключили контракт о военной службе.

Областной военкомат совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД, Следственным Комитетом и военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону отметил прирост мигрантов, которые получают гражданство Российской Федерации и после отправляются на военную службу.

Так, за месяц военкоматы поставили на воинский учёт уже 88 мигрантов.

Сейчас шесть новых граждан РФ призваны на военную службу по призыву, а трое заключили контракты о прохождении военной службы.

Напомним, что в Новосибирске появилось множество добровольцев, желающих служить по контракту.