сегодня
15 декабря, 16:46
пробки
9/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 89.67 | eur 97.73
сегодня
15 декабря, 16:46
пробки
9/10
погода
-22°C
курсы валют
usd 89.67 | eur 97.73
сегодня 14:00
общество

Трое мигрантов из Новосибирской области отправятся на СВО

Фото: freepik

В Новосибирской области трое мигрантов, которые получили гражданство РФ, заключили контракт о военной службе.

Областной военкомат совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД, Следственным Комитетом и военным следственным отделом СК России по Новосибирскому гарнизону отметил прирост мигрантов, которые получают гражданство Российской Федерации и после отправляются на военную службу.

Так, за месяц военкоматы поставили на воинский учёт уже 88 мигрантов.

Сейчас шесть новых граждан РФ призваны на военную службу по призыву, а трое заключили контракты о прохождении военной службы.

Напомним, что в Новосибирске появилось множество добровольцев, желающих служить по контракту.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в