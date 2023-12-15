Ученые: 15 декабря люди занимаются сексом реже, чем в любой другой день года

Одной из причин этого является малоизвестное и «странное» состояние, которое некоторые специалисты здравоохранения называют «зимней вагиной».

Эксперты в Великобритании провели анализ спроса на рецепты экстренной контрацепции и тесты на инфекции, передающиеся половым путем. Они обнаружили, что 15 декабря меньше всего людей занимаются сексом. Об этом сообщила газета DailyMail.

Доктор Бабак Ашрафи выделила несколько факторов, которые могут влиять на сексуальную активность в этот период. Она упомянула о явлении, которое некоторые специалисты здравоохранения называют «зимней вагиной». Снижение температуры, недостаток влаги в воздухе и отопление могут привести к сухости и раздражению влагалища, и вызовет дискомфорт во время секса.

Другими факторами, влияющими на либидо, являются предпраздничный стресс и уменьшение времени дневного света. Доктор Ашрафи предложила для поддержания интимной зоны в зимние месяцы использовать смазку, принимать теплые душ, регулярные физические упражнения и обращаться за психологической терапией в случае продолжительного плохого настроения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что последнюю серию «Слово пацана» переснимут.