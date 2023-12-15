Последнюю серию «Слово пацана» переснимут

Создатели сериала «Слово пацана» рассказали, что уже пересняли финальную восьмую серию.

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников и Андрей Золотарев впервые прокомментировали слитые в сеть серии. Они заявили, что это похоже на сырые немытые продукты, которые вынесли из кухни ресторана в зал и подали гостям.

«Мы знаем, что в сеть утекли седьмая и восьмая серия. И утекли в таком состоянии, что нам жаль зрителей, которые это смотрят. Это ужасно», — прокомментировал ситуацию Андрей Золотарев, соавтор сценария.

Также они рассказали, что пересняли финальную восьмую серию, так как захотели сделать ее более эмоциональной и «крутой».

«Восьмую серию мы пересняли, потому что мы вместе с вами (зрителями) проживаем эту историю. И в районе третьей серии поняли, что хотим закончить ее иначе», — сказал Жора Крыжовников.

Восьмая серия не выйдет 21 декабря. О точной дате станет известно позже.

А тем, кто уже посмотрел слитые серии, авторы посоветовали дождаться официального выхода и сравнить.

Напомним, что актер Логинов сравнил себя с Пальто из сериала «Слово пацана».