В Новосибирске бригадира осудили условно за смерть работника

Новосибирский суд назначил наказание бригадиру условно за смерть рабочего.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области, Центральный Районный суд города вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Его признали виновным в нарушении требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Было установлено, что мужчина являлся бригадиром организации, осуществляющие работы по устройству систем электроснабжения. На него была возложена обязанность по соблюдению правил охраны труда при проведении производственных работы. 12 июля 2022 года на объекте в городе электромонтажник организации настраивал светодиодную ленту в зрительном зале при помощи вышки и без страховочного снаряжения. В результате он упал с высоты 3,6 метров, получив множественные переломы, от которых скончался через несколько месяцев в больнице.

Бригадир вину признал. Суд назначил ему 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что суд Новосибирска отменил смягчение наказания Никиты Лазькова.